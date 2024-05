Der Mainzer Fotograf Achim Katzberg stellt ab Samstag, 1. Juni, in der Galerie im Zweibrücker Mannlich-Haus aus. Das Augenmerk liegt dabei auf Straßenfotografie.

Es ist das Stadtleben, das Achim Katzberg mit seinen Fotografien erlebbar macht. Ab Samstag, 1. Juni, stellt der Künstler aus Mainz im Mannlich-Haus in Zweibrücken aus. Achim Katzberg wurde 1965 in der Rosenstadt geboren, sie ist die Stadt seiner Kindheit und Jugend. Mit seinem Konfirmationsgeld und einem Gewinn aus der damaligen Glücksrosen-Aktion kaufte er sich seine erste Kamera. An der Volkshochschule nahm er an einem Fotokurs, geleitet von Walter Meyer (junior), teil.

Bei den Rosenkindern, einer Chorgruppe, schlüpfte er in die Rolle des Haus- und Hoffotografen. Seine Aufnahmen wurden seinerzeit in der Zweibrücker Tagespresse abgedruckt.

Frankfurt, London und New York

1992 zog es Achim Katzberg beruflich ins Rhein-Main-Gebiet, was seine neue Wahlheimat wurde. Im Jahr 2010 machte er die Leidenschaft zur Fotografie zu seinem Beruf. Inzwischen ist die künstlerische Straßenfotografie zum Schwerpunkt seiner beruflichen Tätigkeit geworden. In seinem Repertoire finden sich nicht nur Aufnahmen aus den Städten im Rhein-Main-Gebiet, sondern beispielsweise auch aus Lissabon, Barcelona, Paris, London und New York. In den vergangenen Jahren, nach dem Tod seiner Eltern, war Katzberg auch wieder in Zweibrücken mit der Kamera unterwegs.

Info

Die Vernissage am Samstag, 1. Juni, startet um 15 Uhr. Franz Walter aus Riegelsberg wird die Laudatio halten. Zu sehen sind die Fotografien bis zum 29. Juni, jeweils samstags zwischen 15 und 18 Uhr.