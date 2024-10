Der Förderverein Alte St. Georgskirche Wachenheim lädt zu einem Benefizkonzert am Sonntag, 6. Oktober, um 19 Uhr in die St. Georgskirche in Wachenheim ein. Unter dem Titel „Gratias et Gloria“ kommen geistliche Vokalwerke mit Orgelbegleitung und Solo-Kompositionen für Orgel zur Aufführung. Ausführende sind die Sopranistin Jutta Zech-Kuruc und Organist Miklòs Spanyi. Der Eintritt ist frei, um Spenden zur Restaurierung einer Wandmalerei aus dem 15. Jahrhundert wird gebeten.