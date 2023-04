Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?



Noch im Oktober soll der Bau des Kreisels zur Entschärfung der Feuerberg-Kreuzung beginnen. Bislang war die Rede von einer bis zu fünfmonatigen Bauphase unter Vollsperrung. Unterdessen reifen in Birkenheide Überlegungen, wie verhindert werden kann, dass sich der Bruchweg zu einem Schleichweg entwickelt.

Derzeit, so der Leiter des Landesbetriebs Mobilität (LBM) in Speyer, Martin Schafft, sei man in der Vergabephase für die Arbeiten. Danach müsste der Baubeginn noch mit der dann beauftragten