Wer sich in der Verbandsgemeinde Wachenheim ein neues Balkonkraftwerk anschaffen möchte, kann einmalig 100 Euro kassieren. Möglich macht das ein Klimaschutzprogramm des Landes.

Ziel der Förderung ist laut Verbandsgemeinde, durch die Verwendung von Balkonkraftwerken den Einsatz von erneuerbaren Energien zu erhöhen und einen lokalen Beitrag zum Klimaschutz zu leisten. Die Mittel stammen aus dem „Kommunalen Investitionsprogramm Klimaschutz und Innovation“ des Landes Rheinland-Pfalz.

Gefördert werden die Anschaffungskosten für Solarmodule und Wechselrichter sowie elektrische Bauteile, Halterungen, Befestigungen und die Elektroarbeiten durch einen Fachbetrieb. Eine Förderung von gebrauchten Balkonkraftwerken, Prototypen, Eigenbauten oder Umbauten an bereits bestehenden Anlagen ist ausgeschlossen. Es können nur vollständige Anträge bearbeitet werden.

Die Internetseite der Verwaltung ansteuern

Auf der Internetseite der Verwaltung finden sich alle wichtigen Unterlagen. Für die Förderung braucht die Behörde eine Kopie der Rechnung über das neu angeschaffte Balkonkraftwerk mit Kaufdatum ab dem 1. Mai 2024, ein Foto des errichteten (installierten) Balkonkraftwerkes und einen Nachweis über die Registrierung des Balkonkraftwerks im Marktstammdatenregister.

Wer zur Miete wohnt, der braucht die Einverständniserklärung des Vermieters. Eigentümer benötigen eine Kopie des Ausweises als Adressnachweis. Bei Gebäuden, die als Kulturdenkmal im Sinne des Denkmalschutzgesetzes eingestuft sind, ist der Nachweis einer denkmalschutzrechtlichen Genehmigung nötig.

Ein Balkonkraft-Workshop gibt Tipps

Der Antrag kann direkt nach dem Herunterladen ausgefüllt werden. Der im Anschluss ausgedruckte und unterschriebene Antrag mit allen notwendigen weiteren Unterlagen geht an die Verbandsgemeinde Wachenheim, Stabstelle Klimaschutz, zu Händen von Herrn Florian Königstein, Weinstraße 16.

Die Verwaltung verweist auf eine Infoveranstaltung des Kreises zum Thema. Der Balkonkraft-Workshop „Balkonsolar – Die Energiewende selbst in die Hand nehmen“ von Joachim Brinkmann, wissenschaftlicher Mitarbeiter am Umwelt-Campus Birkenfeld, findet am 8. Juli, 17 Uhr, in der Kreisverwaltung Bad Dürkheim statt. Um Anmeldung wird gebeten per E-Mail an klimaschutz@kreis-bad-duerkheim.de.