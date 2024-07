Der Polizei Bad Dürkheim wurde am Mittwoch ein nicht ordnungsgemäß zugelassener Bagger auf der K16 in Fahrtrichtung Wachenheim gemeldet, unter dessen geladener Schaufel Pkw hindurch fahren mussten. Laut Polizeimitteilung fädelte sich das Baustellenfahrzeug zwischen 10.30 Uhr und 11 Uhr mit mangelhaft gesicherter Ladung in den fließenden Verkehr ein. Laut Zeugenangaben versperrte die Ladung hierbei nahezu die gesamte Fahrbahnbreite, wodurch entgegenkommende Autos zum Anhalten und Ausweichen gezwungen wurden. Der Fahrzeugführer habe daher die Schaufel angehoben, um Autos passieren zu lassen. Die Polizeiinspektion bittet Zeugen und Geschädigte um Hinweise unter der Telefonnummer 06322 9630 oder per E-Mail an pibadduerkheim@polizei.rlp.de.