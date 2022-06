Wegen eines Verkehrsunfalls auf der B271 in Höhe der Abfahrt Kirchheim-Süd kommt es momentan zu einer Verkehrsbehinderung. Die Fahrspur in Richtung Grünstadt ist gesperrt. Wie Thomas Jung, Leiter der Grünstadter Polizeiinspektion, berichtet, sind an der Einfahrt zwei Fahrzeuge kollidiert. Nach bisherigen Erkenntnissen wurden dabei zwei Personen leicht verletzt. Der Verkehr wird über Kirchheim abgeleitet. Die Feuerwehr ist ebenfalls im Einsatz.