Bislang unbekannte Täter haben die Fensterscheibe eines Autos in der Wachenheimer Bleichstraße eingeschlagen. Wie die Polizei mitteilte, geschah die Tat zwischen Montagabend, 20.30 Uhr, und Dienstag, 17.40 Uhr. Laut Angaben des Fahrzeughalters sei nichts aus dem Pkw gestohlen worden. Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Bad Dürkheim, Telefon 06322 9630, oder per Mail an pibadduerkheim@polizei.rlp.de.