Bei einem Verkehrsunfall auf der B 37 in Bad Dürkheim in Fahrtrichtung A 650 sind zwei junge Männer schwer verletzt worden. Wie die Polizei mitteilt, kam ein 20-Jähriger am frühen Sonntagmorgen um 2.15 Uhr aus ungeklärter Ursache mit seinem Toyota von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Baum. Der Fahrer und der 20-jährige Beifahrer, beide aus dem Rhein-Pfalz-Kreis, wurden von der Feuerwehr aus dem Wagen geborgen und kamen in umliegende Krankenhäuser. Lebensgefahr bestehe nicht, hieß es laut Polizei. Während der Unfallaufnahme musste die B 37 voll gesperrt werden. Hinweise an die Polizeiinspektion Bad Dürkheim, Tel. 06322/963-0, oder pibadduerkheim@polizei.rlp.de