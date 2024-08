„Dialog“ ist der Titel einer Ausstellung mit Arbeiten von Ingrid Hess und Meike Fichtel, die am Sonntag, 4. August, im Atelier Artefakt in der Burgstraße in Wachenheim

Ingrid Hess, in Neustadt geboren und in Ludwigshafen lebend, begann in den 80er Jahren Malunterricht zu nehmen, betrieb ihr Studium ernsthaft mit dem Besuch von verschiedenen Einrichtungen wie der Freien Kunstakademie in Nürtingen, der Teilnahme an der Europäischen Sommerakademie in Trier und gestaltet seit 2000 zahlreiche Einzel- und Gemeinschaftsausstellungen. Auf den ersten Blick erscheinen ihre Bilder abstrakt zu sein. Bei näherem Betrachten erkennt der Betrachter aber doch konkrete Assoziationen.

Ihre Bilder beschreibt sie als „gegenständliche Abstraktion“. „Ich gehe von der Natur aus, verlasse sie nicht, sondern verdichte und reduziere.“ Ihre Inspiration ist das tägliche Umfeld. Sie arbeitet mit Mischtechniken: Acryl, Collage, Papier einer Bäckerei, zerrissene Zeitungen zum Beispiel. „Mitunter sind auch gebrauchte Teebeutel dabei.“ Die Bilder leben von der Farbe, „das Sujet ist nicht so wichtig.“

In Wachenheim angekommen

Meike Fichtel wurde 1989 in Ludwigshafen am Rhein geboren. Kunst und Sport hat Sie auf Lehramt in Landau studiert. Während dieser Zeit konnte Sie sich in vielen Techniken und Stilen erproben. Über das dreidimensionale Gestalten, die Fotografie, Malerei und Zeichnung ist sie in all den Jahren bei der Malerei geblieben. Seit 2018 ist sie in Wachenheim angekommen und findet ihre Motive, wie Ingrid Hess, ihre Tante, in der Natur. Die Farben und Kompositionen werden vor dem geistigen Auge neu zusammengesetzt und finden ihren Ausdruck in abstrakten meist großformatigen Arbeiten. Die Ausstellung trägt den Titel Dialog. Zum einen ist damit der zwischenmenschliche Dialog zwischen Nichte und Tante gemeint. Fichtel wurde schon früh durch die Arbeiten ihrer Tante zur Kunst inspiriert. Zum anderen treten die in der Ausstellung gezeigten Werke thematisch in einen direkten Dialog. Alles spielt sich dabei zwischen Himmel und Erde ab. In die Ausstellung einführen wird Meike Fichtel selbst. Musikalisch wird sie dabei von Lucas Djamba, einem Teil des Duos Akklaba unterstützt.

Info

Ausstellung „Dialog“ im Atelier Artefakt am Sonntag, 4. August, 16 Uhr, in der Burgstraße 9c, Wachenheim. Infos: atelierartefakt.de