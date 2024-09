Zu einer Tierrettung in Gönnheim sind am Freitagnachmittag 15 Feuerwehrkräfte aus Wachenheim, Friedelsheim-Gönnheim und Ellerstadt ausgerückt. Wie Thomas Triebskorn, stellvertretender Wehrführer in Friedelsheim-Gönnheim, auf Anfrage berichtete, hatten zwei Herren den um 17.37 Uhr am Rand von Gönnheim abgestürzten Habicht schon in eine Decke gewickelt. So wurde der Greifvogel von der Feuerwehr ins Gerätehaus gebracht, wo er kurze Zeit später einem Nabu-Helfer von der Haßlocher Greifvogelstation übergeben wurde. Er habe den Habicht begutachtet, aber keine großen Verletzungen feststellen können. Der Nabu-Helfer nahm den Habicht zur weiteren Beobachtung mit nach Haßloch.