Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Partystimmung herrscht seit Donnerstag in Wachenheim. Das beliebte Burg- und Weinfest erfreut zum 50. Mal die Menschen in der Stadt. Einer der Akteure feiert ebenfalls ein Jubiläum: der Tennisclub. Denn der ist von Anfang an jedes Jahr mit am Start gewesen.

Der TC Wachenheim, im Mai 1971 gegründet und vor zwei Jahren 50 Jahre alte geworden, ist in der Historie des Wachenheimer Burg- und Weinfestes eine feste Größe. Gründungsmitglied Dieter