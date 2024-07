40 Jahre Salinarium – 40 Jahre Schwimmbadsommer in Bad Dürkheim. Wer hat tolle Freibadfotos und kann sie der RHEINPFALZ schicken? Zu gewinnen gibt es viele Preise.

Wenn wir uns über das bislang wenig stabile Sommerwetter 2024 beschweren, dann hilft vielleicht ein Rückblick ins Jahr 1984. Es war das Jahr, in dem das Salinarium zum ersten Mal seine Türen öffnete. Die Übergangszeit, in der die Dürkheimer im Sommer nur das Grethener Schwimmbad zum Abkühlen hatten, war vorbei. Auch vor 40 Jahren begannen die Sommerferien Mitte Juli und dauerten bis zur vorletzten Augustwoche. Das Problem war nur, dass die Sonne nicht allzu heiß vom Himmel schien. Unwetter und Dauerregen prägen die Wetterbilanz 1984. In München spricht man sogar heute noch vom dem Hagelsturm, der am 12. Juli niederging – mit Eisbrocken so groß wie Tennisbälle. Davon blieb die Pfalz zwar verschont, dafür fiel jede Menge Regen vom Himmel.

Frankreich wird Europameister

Immerhin war auch 1984 sportlich viel los: Bei der Fußball-EM siegten die Franzosen gegen Spanien und Michael Groß gewann bei den Olympischen Spielen in Los Angeles zweimal Gold und zweimal Silber und legte damit den Grundstein für seinen Spitznamen Albatros. Vielleicht nahmen sich einige der Freibadbesucher im Salinarium den Ausnahmesportler aus Frankfurt zum Vorbild, als sie 1984 ihre Bahnen im neuen Dürkheimer Becken zogen. Wer auf der Liegewiese ein paar Sonnenstrahlen erhaschte, gönnte sich womöglich ein „Nogger“-Eis oder „Ed von Schleck“. Vielleicht hat der eine oder die andere dabei die vielen Hits vor sich hingesummt, die das Jahr 1984 zum größten Jahr des Pops machten und die vom schlechten Sommer ablenkten.

Die kalten Temperaturen spiegeln sich auch in den Besuchszahlen wider. Rund 60.500 Freibadgäste wurden 1984 in Bad Dürkheim gezählt. In den Jahren darauf hatte das Salinarium doppelt so viele Sommergäste, wie die heutige Leiterin des Freizeitbades, Ira Schlömer, auf Anfrage mitteilte. Fünf Mark kostete damals der Eintritt für Erwachsene, drei zahlten Jugendliche. Zum Vergleich: Heute sind es 7,50 Euro und 3,90 Euro.

Es muss nicht das Jahr 1984 sein

Wie dem auch sei: Wir möchten anlässlich des 40. Geburtstags des Salinariums und des letzten Sommers vor der Therme-Eröffnung Ihre schönsten Schwimmbadzeiten miterleben. Es muss nicht das Jahr 1984 sein, auch unser schwarz/weiß-Foto ist nicht so alt. Es stammt aus dem Jahr 1991, dokumentiert aber wunderbar die Schwimmbad-Ausgelassenheit vergangener Tage. Vielleicht erinnert sich aber auch noch jemand unter Ihnen an die Zeit, als das Salinarium noch nicht Salinarium hieß und hat womöglich noch Fotos davon? Oder wer liebte es, im Grethener Schwimmbad abzutauchen und hat davon noch Motive im Fotoalbum?

Ob Kopfsprung, Eisgenuss oder Sonnenbad: Wir freuen uns auf schöne Sommerbilder im Dürkheimer Freibad. Unter allen Einsendungen verlosen wir unter anderem einen Tageseintritt in die Therme, eine 20er-Karte, zwei 10er-Karten sowie dreimal ein Set aus einem Handtuch mit zwei Eintrittskarten ins Salinarium, die uns die Dürkheimer Stadtwerke zur Verfügung stellen. Mitmachen lohnt sich also. Holen Sie Ihre Fotoalben oder Ihre Diasammlung heraus! Die schönsten Fotos würden wir gerne veröffentlichen. Vielleicht gibt es dazu auch schöne Sommergeschichten? Erzählen Sie sie uns!

Teilnahme-Info

Schicken Sie Ihre Fotos digital per Mail an redduw@rheinpfalz.de oder einen Abzug an die RHEINPFALZ-Redaktion, Mannheimer Straße 10, 67098 Bad Dürkheim. Bitte geben Sie eine Rückrufnummer an.