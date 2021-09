Ein Unbekannter hat laut Polizei in der Zeit von Samstag, 15 Uhr, bis Montag, 8 Uhr, einen in der Bleichstraße in Wachenheim abgestellten VW Golf beschädigt. Vermutlich fuhr der Unfallverursacher zu nah an dem Golf vorbei, und verursachte dabei einen Schaden von 1200 Euro. Danach verschwand der Autofahrer, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Die Polizei Bad Dürkheim bittet um Hinweise unter 06322 9630 oder per E-Mail an pibadduerkheim@polizei.rlp.de.