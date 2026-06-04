Ein 45-jähriger Fahrer eines BMW wurde am Mittwoch kurz vor Mitternacht auf der B37 von Beamten der Polizei kontrolliert. Während der Kontrolle stellten die Beamten laut Pressemitteilung Alkoholgeruch fest. Ein Vortest ergab einen Wert von knapp 0,8 Promille. Dem Mann wurde darafhin die Weiterfahrt untersagt, sein Fahrzeugschlüssel vorläufig sichergestellt. Zudem wurde ein entsprechendes Bußgeldverfahren eingeleitet, das ein Bußgeld in Höhe von 500 Euro, einen Monat Fahrverbot sowie zwei Punkte im Fahreignungsregister mit sich zieht.