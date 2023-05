Seit über sechs Jahrhunderten sind Deidesheim und Lambrecht über ein Brauchtum eng verbunden: die jährliche Geißbockversteigerung. Lambrecht muss liefern, was in Deidesheim in festlichem Rahmen unter den Hammer kommt. Und alle fünf Jahre steuert Lambrecht das Geißbock-Festspiel an Pfingstsonn- und -montag zum Anlass bei. 2023 ist es wieder soweit.

Der Lambrechter Ernst Schäfer hat das Bühnenspiel 1931/32 geschrieben und ihm die Geschichte der Stadt zugrundegelegt. 1934 wurde es erstmals auf einer Freilichtbühne gezeigt und nach dem Krieg auf Initiative des Verkehrsvereins 1951 wieder aufgeführt, seither um einige Details ergänzt.

Der Hintergrund: Aus einer Urkunde von Kaiser Ruprecht aus dem Jahre 1404 geht hervor, dass St. Lambrecht für das Weiderecht im Deidesheimer Wald jährlich einen Geißbock nach Deidesheim liefern muss. Das jüngst getraute Ehepaar Lambrechts muss diesen Tributbock „dienstags nach der Pfingst vor Sonnenaufgang“ an der Ortsgrenze abliefern. Der Bockführer erhält dafür von Deidesheim eine Flasche Wein und ein Käsebrot. Dieses Brauchtum wird trotz einiger Streitigkeiten bis heute gepflegt. Alljährlich liefert Lambrecht an Pfingstdienstag den geforderten Geißbock nach Deidesheim. Dort wird er auf der Rathaustreppe öffentlich versteigert. Seit 1977 muss der jüngste Bürger nicht mehr alleine nach Deidesheim laufen. Damals wurde ein Geißbockmarsch initiiert, der seither um 5.30 Uhr startet, um gegen 10 Uhr an der Ortsgrenze von Deidesheim einzutreffen.

Eingebunden in ein Rahmenprogramm wird das Festspiel – mit 100 Mitwirkenden größtes seiner Art in Südwestdeutschland und zuletzt 2018 zu sehen – an Pfingsten wieder aufgeführt. Die tausendjährige Geschichte Lambrechts wird darin in acht Bildern gezeigt.

Info:

Lambrecht, Freilichtbühne Tuchmacherplatz, So 28.5.: ab 11 Uhr Bewirtung, 14 Uhr Geißbock-Festspiel, danach Musik; Mo 29.5., 10.30 Uhr ökum. Gottesdienst, ab 12 Uhr Bewirtung, 14 Uhr Geißbock-Festspiel; danach Übergabe des 620. Tributbockes an das jüngst getraute Ehepaar;