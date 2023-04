Die Messe „Wein am Dom“ ist einen Wochenendausflug wert. 132 Betriebe aus der Pfalz bieten an den beiden Messe-Tagen – 15. und 16. April – mitten in Süeyers historischer Altstadt die besten Tropfen des neuen Jahrgangs und viele weitere aktuelle Weine.

Verkosten können Besucher eine Auswahl der rund 800 angebotenen Weine in den fünf Locations Historischer Ratssaal, Kulturhof Flachsgasse, Alter Stadtsaal, Galerie Kulturraum und Heiliggeistkirche. Natürlich kommen auch Freunde des Schaumweins auf ihre Kosten, beweisen die Betriebe doch einmal mehr, dass Pfälzer Winzersekte mehr als eine Alternative zum Champagner sein können. Prämierte Weingüter der Landwirtschaftskammer sind bei „Wein am Dom“ ebenso dabei wie Weingüter von Vinissima, VDP und Forum Pfalz. Die stärksten Genossenschaften der Pfalz präsentieren sich neben der Jungen Pfalz und den Winechanges-Betrieben ebenso wie biozertifizierte Betriebe, nachhaltig zertifizierte Betriebe und viele weitere Betriebe, die ihre Premiere auf der Weinmesse feiern.

„Weinwalks“ mit Weinhoheiten

Mit einem neuen Konzept nimmt „Wein am Dom“ die Besucher nun mehr an die Hand. Buchstäblich unter anderem mit den Pfälzischen Weinhoheiten, die Führungen über die Messe in sogenannten „Winewalks“ anbieten und dabei Trend-Themen im Blick haben. Zudem verkostet im Wettbewerb „Die Besten Weine, Sekte und Seccos“ eine professionelle Jury vorab Weine in unterschiedlichen Kategorien und kürt unter anderem die besten Rieslinge, Burgunder, Sekte und Seccos. Mit diesen Top-Ten und dem Katalog kann man sich dann auf Entdeckungsreise durch die Weinbauregion Pfalz machen.

Spargel-Menü und Sekt-Brunch

Wissensdurstige können sich für den Workshop „Pfälzer Wein und Spargel“ mit Matthias F. Mangold (Chefredakteur Vinum Weinguide) anmelden. Am Samstagabend (18.30 Uhr) weiht der Food- und Weinjournalist – bei vier Spargelgerichten und acht Weinen – ein in die Hintergründe der grünen und weißen Stangen (Preis: 39 Euro/Person). Und sonntags (10.30 Uhr) laden die Pfälzischen Weinhoheiten zum royalen Sekt-Brunch. Dabei können die acht besten Sekte und Seccos der Messe entdeckt und passende Speisen probiert werden (Preis: 29 Euro/Person).

Info

Sa/So 15./16. April, jeweils 12-18 Uhr, Tickets: www.wein-am-dom.de, Tagesticket Samstag: 35 Euro (ausverkauft), Sonntag 30 Euro, Zwei-Tages-Ticket 50 Euro