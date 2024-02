Kaum zu glauben: 30 Jahre ist Ronan Keating schon im Showgeschäft. Als Frontman der Boygroup Boyzone sorgte er in den 90er Jahren bei Teenagern noch für hysterische Dramen. Heute kann kann er auf eine zwanzigjährige Solokarriere zurückschauen.

Momentan noch als Juror bei „The Voice“ im Fernsehen zu erleben, kann man den symphatischen irischen Barden pünktlich zu seinem 30-jährigen Bühnenjubiläum auch endlich wieder live auf den Bühnen des Landes erleben. Sein Jubiläum feiert er unter anderem im Juli auch beim einem Open-air-Konzert auf der Zitadelle in Mainz.

Beginn bei Boyzone

Bekannt wurde er in den 90er Jahren als Frontsänger der Boygroup Boyzone. Mittlerweile kann der Mittvierziger auf eine fast zwanzigjährige Solokarriere und viele Auszeichnungen zurückschauen. Der zweifellos erfolgreichste Hit des irischen Sängers ist der Schmachtsong „When you Say Nothing At All“, der in der Romanze „Notting Hill“ mit Julia Roberts und Hugh Grant zu hören war und danach sämtliche Charts stürmte. Mit diesem Erfolg entschied er sich 1999 auch für die Solokarriere. Insgesamt hat er über 25 Millionen Platten mit Boyzone und 20 Millionen als Solokünstler verkauft.

Während der Pandemie im Studio aktiv

In der Zeit der Pandemie veröffentlichte Keating das Studioalbum „Twenty Twenty“, um sein 20. Jahr als Solokünstler zu feiern. Seine Vielseitigkeit, Talent und Fingerspitzengefühl beweist er als Moderator im Radio, etwa in der BBC-Prime-Time-Show „The One Show“ und auch im Fernsehen. Im australischen „The Voice“ und bei „The X Factor“ coachte Ronan Keating bereits einige musikalische Ausnahmetalente und war im vergangenen Jahr Teil der Jury bei „The Voice of Germany“.

Balladen fürs Herz und sozial engagiert

Sein Jubiläum feiert der sympathische irische Sänger im deutschen Sommer, unter anderem beim Open-Air-Konzert an der Zitadelle in Mainz. Dort kann sich das Publikum von seinem Showtalent und seiner mitreißenden Performance überzeugen. Er schafft es spielend, sein Publikum mitzunehmen, bei seinen Balladen fürs Herz, mit tanzbarem Sound oder in Coverversionen irischer Lieder und Stücken aus Musicals. Nicht zuletzt durch den frühen Tod seiner Mutter, sie starb 1998 an Brustkrebs, engagiert sich Keating zunehmend für die Krebshilfe.

Ronan Keating: Di 16.7., 19 Uhr (Einlass: 17.30 Uhr), Mainz, Open-Air-Gelände Zitadelle auf dem Jakobsberg, Tickets: www.reservix.de