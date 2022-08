Wie geht es weiter im vierten und finalen Teil der erotisch angehauchten Jugendbuchreihe „After“ von Anna Todd? „After Forever“ erzählt die Liebesgeschichte zu Ende. Ob es ein Happyend für die beiden geben wird?

Nachdem sich Hardin (Hero Fiennes Tiffin) und Tessa (Josephine Langford) in „After Passion“ im College-Alter kennengelernt haben und in „After Truth“ und „After Love“ ihre komplizierte Beziehung fortgeführt wurde, erzählt „After Forever“ die turbulente Geschichte nun zu Ende. Der Film beginnt dort wo „After Love“ vor einem Jahr endete: auf der Hochzeit von Hardins Mutter Trish (Louise Lombard) in London. Unliebsame Familiengeheimnisse wurden gelüftet, Tessa und Hardin sind endlich im Bilde über ihre eigene Vergangenheit. Hardin hat Schwierigkeiten, sich seiner Vergangenheit zu stellen und betäubt seine Dämonen mit Drogen. Tessa kehrt nach Seattle zurück und erleidet eine persönliche Tragödie. Doch beide sind immer noch eng miteinander verbunden. Gibt es ein Happyend?

„After Forever“, USA 2022, 95 Minuten, von Castille Landon, mit Josephine Langford, Hero Fiennes Tiffin, Louise Lombard, FSK: 12