Heizt die Hitze den Museumsbesuch an, weil es dort kühl ist? Und was tun die Ausstellungshäuser in der Klima- und Energiekrise? Wir haben nachgefragt. Über Behördenthermostate, ausgeschaltete Nachtbeleuchtungen, kaltes Wasser zum Händewaschen und die Idee, Menschen im warmen Museum überwintern zu lassen.

Draußen heiß, drinnen Kunst – und die Klimaanlage läuft. Kann sein, dass ein Museum derzeit nicht der schlechteste Ort der Welt ist. „Im Moment ganz gut“,