Die beiden jungen Regisseurinnen Alexandra Szemeredy und Magdolna Parditka stellten am Sonntag am Saarländischen Staatstheater in Saarbrücken eine brandaktuelle Interpretation der Richard-Strauss-Oper „Ariadne auf Naxos“ vor. Das Staatsorchester unter Leitung von Justus Thorau fesselte durch Fülle und Klangschönheit.

Brauchen wir Theater? Darüber sinniert der Intendant (Hartmut Volle), während er sich auf den Besuch der nicht eben kunstaffinen Politikerin Gerlinde Schmidt-Sauberstein (Andrea