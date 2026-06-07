Die österreichische Fotografin Elfie Semotan ist im Alter von 84 Jahren verstorben. Die Familie bestätigte dem Sender ORF den Tod. Kulturminister Andreas Babler ( SPÖ) schrieb auf X: „Mit Elfie Semotan verliert Österreich eine der bedeutendsten Fotografinnen unserer Zeit.“ Semotan war in den 90er Jahren mit dem deutschen Künstler Martin Kippenberger verheiratet, der 1997 im Alter von 44 Jahren starb.

Semotan war bekannt für einen unverwechselbaren Blick auf die Menschen. Die Fotografin arbeitete unter anderem für Zeitschriften wie „Vogue“, „Marie Claire“ oder den „New Yorker“. Bekannt wurde sie mit Porträts von Modells wie Claudia Schiffer und Naomi Campbell. Sie fotografierte Superstars wie die Schauspieler Brad Pitt und Willem Dafoe, oder auch die österreichische Literaturnobelpreisträgerin Elfriede Jelinek. Semotan war selbst in den 60er Jahren in Paris Modell, ehe sie hinter die Kamera wechselte. Sie arbeitete jahrzehntelang mit dem Modeschöpfer Helmut Lang zusammen, mit dem sie befreundet war. Museen und Galerien haben Semotan öfter mit Einzelausstellungen gewürdigt.