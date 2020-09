Es ist der Oscar für Radiomacher. Der Deutsche Radiopreis 2020 wird am 10. September in insgesamt zehn Kategorien verliehen. Aus hunderten Bewerbungen haben die Medienexperten in einer unabhängigen Jury des Grimme-Instituts 30 Nominierungen ausgewählt. Die drei besten Beiträge in jeder Kategorie dürfen auf die Auszeichnung hoffen. Wer den Deutschen Radiopreis mit nach Hause nehmen darf, erfahren die Finalisten erst bei der Preisverleihung am 10. September in Hamburg. Mit dabei in diesem Jahr ist RPR1 aus Ludwigshafen.

Der Radiosender geht in der Kategorie „Bestes Nachrichten- und Informationsformat“ mit seinem Angebot „RPR1.Corona-Kompass“ ins Rennen. Fünf Mal am Tag informieren Jens Baumgart und John Seegert in der Corona-Krise die Hörer mit aktuellen Nachrichten und Hintergründen. Der ergänzende Podcast vertieft die Inhalte. Am Freitag wurde die 100. Folge ausgestrahlt.

Stolzes Team

„Wir sind wahnsinnig stolz!“, sagt RPR1.Infochef Jens Baumgart. „Und man kann auch sagen, wir geben uns wahnsinnig viel Mühe mit diesem Kompass jeden Tag. Als sich im März die Corona-Pandemie immer weiter ausgebreitet hat, haben wir uns überlegt: Wie können wir das machen? Wie können wir diese Fülle an Information jeden Tag für unsere Hörer einordnen und auch gleichzeitig ein bisschen Hoffnung machen? Und ich hoffe, das ist uns einigermaßen gelungen.“

Die Macher des Formats freuen sich schon allein über die Nominierung. „Unter den Top 3 in ganz Deutschland zu sein – das ist echt eine Riesenehre“, sagt Moderator John Seegert.

Schöneberger moderiert

Gefeiert wird in diesem Jahr, so wie jedes Jahr, auch wieder in Hamburg, dieses Mal aber ohne Zuschauer. Die Gala, die in zahlreichen Sendern zu hören und in einigen dritten Fernsehprogrammen zu sehen ist, wird von Barbara Schöneberger moderiert. „Wir sind gespannt, was dabei herauskommt“, sagt Seegert. Die Konkurrenz ist nicht ohne. Neben RPR1 ist das Format „ARD Terrorismusexperten“ und „Thema des Tages: Viele bunte Nullen“ von B5 aktuell nominiert.