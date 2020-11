Noch gut 4,5 Millionen Euro hat das Land Rheinland-Pfalz an Künstler zu vergeben. Bis 15. Dezember können sich Kulturschaffende aller Sparten, auch Ensembles, noch auf ein mit 2000 Euro dotiertes Projektstipendium bewerben – inzwischen ist nicht mehr die Mitgliedschaft in der Künstlersozialkasse (KSK) Fördervoraussetzung.

Seit Mai läuft das Coronahilfsprogramm „Im Fokus – Sechs Punkte für die Kultur“. Im ersten Fördertopf davon sind 7,5 Millionen Euro für Projektstipendien vorgesehen. Bisher konnten davon erst knapp drei Millionen Euro verteilt werden, teilte das Kulturministerium des Landes mit.

Genau 1498 Projektstipendien hat die Stiftung Rheinland-Pfalz für Kultur demnach seit Mitte Mai vergeben. An Musiker für Kompostions-, Konzert- oder Studioprojekte, an Bildende Künstler für die Arbeit an neuen Kunstwerken, an darstellende Künstler für Tanz- oder Theaterprojekte, an Autoren für Schreibvorhaben. Die meisten bewilligten Projektanträge gab es laut Ministerium in der Musik mit 631, gefolgt von Bildender Kunst mit 428 und Darstellender Kunst mit 258 Anträgen. Weitere Bereiche seien Literatur, Soziokultur sowie Freie Szene gewesen.

Bis 15. Dezember Bewerbung möglich

Nun können bis 15. Dezember weitere Stipendien beantragt werden. Die Bewerber müssen in Rheinland-Pfalz leben und eines der folgenden Kriterien erfüllen: KSK-Mitglied; abgeschlossene künstlerische Ausbildung; Tätigkeit als freischaffende/r Künstler/in (mit mindestens 3900 Euro Jahreseinnahmen) oder fachspezifische Ausstellungs- und/oder Publikationstätigkeit oder „eine qualifizierte künstlerische Praxis“. Details gibt es online unter www.fokuskultur-rlp.de. ütz