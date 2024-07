„Pionier der Popliteratur“ wäre ein möglicher Titel gewesen für die jüngst überarbeitete Biografie eines Mannes, der zuweilen fast kultische Verehrung erfährt. Am 16. Juli wäre der Schriftsteller Jörg Fauser 80 geworden. Einer seiner beiden Biografen ist der Berliner Journalist und Schriftsteller Matthias Penzel, der lange in Kaiserslautern und Ludwigshafen zu Hause war.

Mitten in der Nacht, alleine und zu Fuß auf der Autobahn unterwegs, wurde Jörg Fauser 1987 von einem Lastwagen erfasst. Am Abend hatte er noch in einer Münchener