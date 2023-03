Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

„Ich bin unglaublich froh, dass Moses jetzt mit in die Schule darf. Das gibt mir ganz viel Sicherheit.“ Die 16-jährige Franziska Weller aus Dudweiler besucht seit Anfang November das Berufsbildungszentrum (BBZ) St. Ingbert in Begleitung ihres Labradorrüden Moses: Er ist der erste Assistenzhund überhaupt an einer Schule im Saarland.

Ganz vorne in der ersten Reihe am mittleren Tisch sitzt Franzi, so nennen sie alle, rechts von ihr am Boden auf einer eigens genähten Decke liegt Moses. Ganz ruhig, aber hoch aufmerksam.