Das Land Rheinland-Pfalz vergibt über sein Corona-Hilfsprogramm „Im Fokus“ in einer zweiten Förderrunde erneut Künstlerstipendien. Bewerben für die 2000 Euro können sich Kulturschaffende aller Sparten ab 15. September. Die Ausschreibung richtet sich an bisher schon geförderte Musiker, Bildende Künstler, Schauspieler, Kabarettisten, Tänzer oder Autoren, darunter auch Ensembles. Voraussetzung ist wieder die Mitgliedschaft in der Künstlersozialkasse. Außerdem müssen die Antragsteller in Rheinland-Pfalz leben.

Bisher sind von der Stiftung Rheinland-Pfalz für Kultur Gelder für 884 Stipendien ausgezahlt worden, berichtet das Kulturministerium. Damit sind 1,7 Millionen Euro ausgezahlt worden. Für die Stipendien stehen insgesamt 7,5 Millionen Euro bereit. Die Stipendienvergabe ist einer der sechs Förderbausteine des Programms „Im Fokus“, das mit 15,5 Millionen Euro ausgestattet ist, um Künstlern im Land über die Corona-Zeit hinwegzuhelfen.

5,8 Millionen Euro noch bereit

Die 2000 Euro sind als Projektstipendium gedacht, gefördert werden beispielsweise neue Kompositionen, Kunstwerke, Schreibvorhaben, CD-Aufnahmen oder Programmkonzepte. Anträge können über folgendes Portal gestellt werden: https://fokuskultur-rlp.antragsverwaltung.de, weitere Infos gibt es unter https://fokuskultur-rlp.antragsverwaltung.de.

„Die Corona-Pandemie hat viele Kulturschaffende in ihrem künstlerischen Arbeiten massiv eingeschränkt. Mit den Projektstipendien haben wir vielen Künstlerinnen und Künstlern die Möglichkeit gegeben, ihr künstlerisches Wirken fortzuführen. Das ist uns wichtig“, bilanziert Kulturminister Konrad Wolf die erste Förderrunde, die Mitte Mai begonnen hatte. Die zweite Runde solle angesichts der weiter andauernden Coronabeschränkungen Kulturschaffende in ihrer Arbeit „weiter unterstützen“.