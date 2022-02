Joachim Rind ist neuer Präsident der Architektenkammer Rheinland-Pfalz. Der Koblenzer Architekt ist für fünf Jahre gewählt worden. Er ist Nachfolger des nach zwei Amtszeiten nicht mehr zur Wahl angetretenen Kaiserslauterers Gerold Reker. Neuer Co-Vizepräsident der weiter amtierenden Mainzerin Edda Kurz ist jetzt der Architekt Joachim Becker aus Neustadt.

Derweil vertritt Uwe Knauth aus Landau auch weiterhin die Pfälzer Architektenschaft in der Kammer. „Klimaangepasstes und im umfassenden Sinne nachhaltiges Bauen – das sind die ganz großen Zukunftsaufgaben“, sagte der neue Präsident Rind in einer ersten Ansprache. Und weiter: „Das Planen und Bauen trägt viel zum Thema Nachhaltigkeit und Ressourcenschutz bei. Die Flutkatastrophe an der Ahr und in der Eifel hat uns das ein weiteres Mal vor Augen geführt. “ Zudem seien bezahlbares Wohnen und der Erhalt baukultureller Vielfalt, die Stadtentwicklung und die Sicherung historischer Ortskerne in Einklang mit Klimaschutz und Ressourcenschonung zu bringen.