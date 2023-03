Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Der 25. August 1942 war ein schwarzer Tag für das Elsass und den von Hitler annektierten Teil Lothringens: Alle jungen Männer der Jahrgänge 1907 bis 1927 wurden per Dekret in die Wehrmacht eingezogen. Gegen ihren Willen: Die Geschichte von 135.000 Malgré-nous ist auch 80 Jahre danach nicht zu Ende erzählt.

12.000 Gesichter blicken von acht Plastikfolien, jede 4,50 Meter breit und 1,50 Meter hoch, junge Männer in Zivilkleidung, manche in französischer Uniform – oder in der anderen,