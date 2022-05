Wirklich interessant sind ja Leute, die in Leserbriefen oder den sozialen Medien reflexhaft zu Texten schreiben: „Gibt es denn nichts Wichtigeres als?“ – der Rest ergibt sich. Corona, Meerschweinföhnfrisuren, das Brusthaar von Macron. Immer gibt es jemanden, der in Unkenntnis des Gesamtzusammenhangs die Relevanzfrage stellt, voreilig.

Es müssen Menschen sein, die in ihrem Leben nur-schwere Lasten tragen. Allzeit-Philosophen und Physikgenies auf der Suche nach den letzten Dingen. Weltretter auf immerwährender Mission, immerzu beschäftigt mit immer Wichtigerem als (...). Als der Naturgesetz Partei der Yogiflieger zum Beispiel. Als der SPD und ihrer Rolle in der Ampelkoalition. Warum auch von Scholz reden, angesichts von Habeck? Von Gott, wenn Christian Lindner existiert?

Aber Frage, hat sich einer der ihren damals anno 1907 mit den fehlgeleiteten Aufnahmekriterien der Allgemeinen Malerschule der Kunstakademie in Wien beschäftigt? Was hätte es Wichtigeres gegeben, als dass Adolf Hitler dort reüssiert?

Vielleicht lernt Hilde in einem very-peri-farbenen Kleid den Heinz kennen und die beiden zeugen Hans, den Erfinder eines Mittels gegen Haarausfall. Kann sein, dass einer oder einem beim Anblick eines fein geföhnten Meerschweins die Lösung für das Problem der Nichtlokalität quantenmechanischer Teilchen einfällt. Und war das Fußballspiel zwischen Honduras (durchschnittlicher Weltranglistenplatz: 100) und El Salvador (ähnlich), das am 27. Juni 1969 stattfand, etwa nicht relevant für einen Krieg der beiden? Erkundigten chinesische Reisbauern sich zur gleichen Zeit nicht doch vorrangig nach dem Wetter? Setzte unser aller Literaturnobelpreisträger Thomas Mann in seinen Tagebüchern etwa nicht – und irgendwie völlig verständlich – die große Politik und die Unbilden des sorgengetriebenen Dahinlebens, die Weltlage und seine Verstopfung, in eins? Und bevor Sie, was diesen Text betrifft, fragen, ich will es mal so sagen: Nein!