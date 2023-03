Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Vier Pfoten, eine nasse Nase, grundgütige Ehrlichkeit: Ein Hund an seiner Seite ist in diesen Zeiten – neben wahrhaften Menschen-Freunden – das Beste, was einem passieren kann. Aber nur, wenn man ihn mit seinen Bedürfnissen verantwortungsvoll annimmt, so wie er einem selbst völlig vorbehaltlos begegnet. Ach ja: Dies ist kein Plädoyer für den spontanen Lustkauf eines Vierbeiners! Im Gegenteil.

„Hund zum Gassigehen zu vermieten. 30 Euro die Stunde.“ Was mancherorts spaßeshalber, andernorts durchaus ernst in sozialen Medien aber auch via Kleinanzeigen als Lockdown-Umgehungsstrategie