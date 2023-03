Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Eine junge Frau begeistert die Welt – ausgerechnet mit Lyrik. Wie die 22-jährige Amanda Gorman anlässlich der Vereidigung des neuen US-Präsidenten Joe Biden ihr Gedicht „The Hill We Climb“ (zu Deutsch: „Der Hügel, den wir erklimmen“) auf der Bühne am Kapitol vortrug, war so beeindruckend, dass das Lob nur so prasselt.

Wie sie den Zustand ihres Landes beurteilt, hat Amanda Gorman der „Los Angeles Times“, der Zeitung ihrer Heimatstadt, kürzlich schnörkellos gesagt. „Amerika