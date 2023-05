Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

So detailreich hat niemand heile Welten zu Papier gebracht: Ali Mitgutsch, der Wimmelbuchstar, der Generationen von Kindern weltweit regelrecht in seine Bücher hineinzog, ist am Montagabend im Alter von 86 Jahren in seiner Geburtsstadt München gestorben.

Fliegenden Hüten hinterherjagen, Tiere entdecken, Kinder, die Streiche spielen oder auch mal rangeln, Erwachsene, die nicht immer erwachsen handeln, städtische Infrastruktur verstehen und dem Leben