Während in Deutschland die Theater und Konzertsäle ebenso wie die Museen und Kinos noch geschlossen sind, probt die Deutsche Staatsphilharmonie in Ludwigshafen unter ihrem Chefdirigenten Michael Francis für eine Konzertreise nach Malta. Ende April sollen in der Hauptstadt Valletta vier Konzerte stattfinden. Unmöglich? Nicht, wenn man den Verantwortlichen des Orchesters glauben darf.

Der Traum lebt in der Ludwigshafener Philharmonie. Der Traum von Malta, der ja nur stellvertretend steht für eine Zeit, an die wir uns nach einem Jahr Pandemie schon gar nicht mehr so richtig