Theater Backstage im Pfalzbau: So arbeitet „Bibi und Tina“-Schauspieler Louis Held

Der Schauspieler Louis Held ist mit der Rolle des Alexander von Falkenstein in „Bibi und Tina“ bekannt geworden.
Der Schauspieler Louis Held ist mit der Rolle des Alexander von Falkenstein in »Bibi und Tina« bekannt geworden.

In der vergangenen Woche war das Berliner Theater Komödie am Kurfürstendamm mit dem Stück „Es ist nur eine Phase, Hase“ zu Gast im Pfalzbau in Ludwigshafen. Im Mittelpunkt der Handlung steht der 50-jährige Mischa (Götz Otto), der mitten in einer Midlife-Crisis sein Leben infrage stellt und dabei für viele humorvolle Momente sorgt.

Mit zum Ensemble gehört auch Louis Held, bekannt aus den „Bibi und Tina“-Filmen. In dem Stück ist er als Mischas Sohn Lukas zu sehen. Zwischen zwei Aufführungen im Pfalzbau hat uns Louis Held einen Blick hinter die Kulissen gewährt, erzählt, wie ein typischer Tag auf Tournee aussieht und was er an der Pfalz besonders mag:

An dieser Stelle finden Sie einen Post von Instagram.

Um Inhalte von Drittdiensten darzustellen und Ihnen die Interaktion mit diesen zu ermöglichen, benötigen wir Ihre Zustimmung.

Mit Betätigung des Buttons "Fremdinhalte aktivieren" geben Sie Ihre Einwilligung, dass Ihnen Inhalte von Drittanbietern (Soziale Netwerke, Videos und andere Einbindungen) angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an die entsprechenden Anbieter übermittelt werden. Dazu ist ggf. die Speicherung von Cookies auf Ihrem Gerät notwendig. Mehr Informationen und eine Widerrufsmöglichkeit finden Sie in unserer Datenschutzerklärung.

Mehr zum Thema
Pfalzbau Ludwigshafen Alle Themen
x