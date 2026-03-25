Theater Backstage im Pfalzbau: So arbeitet „Bibi und Tina“-Schauspieler Louis Held
In der vergangenen Woche war das Berliner Theater Komödie am Kurfürstendamm mit dem Stück „Es ist nur eine Phase, Hase“ zu Gast im Pfalzbau in Ludwigshafen. Im Mittelpunkt der Handlung steht der 50-jährige Mischa (Götz Otto), der mitten in einer Midlife-Crisis sein Leben infrage stellt und dabei für viele humorvolle Momente sorgt.
Mit zum Ensemble gehört auch Louis Held, bekannt aus den „Bibi und Tina“-Filmen. In dem Stück ist er als Mischas Sohn Lukas zu sehen. Zwischen zwei Aufführungen im Pfalzbau hat uns Louis Held einen Blick hinter die Kulissen gewährt, erzählt, wie ein typischer Tag auf Tournee aussieht und was er an der Pfalz besonders mag: