Mit Götz Otto und Katja Studt prominent besetzt, gastierte die Berliner Komödie am Kurfürstendamm mit „Es ist nur eine Phase, Hase“ im Theater im Pfalzbau.

„Es ist nur eine Phase, Hase – Ein Trostbuch für Alterspubertierende“ ist in der Komödie ein gut gemeinter Ratgeber, den Mischa, die Hauptfigur, zum 50. Geburtstag geschenkt bekommt. Das Buch, der Titel jedenfalls, passt perfekt, obwohl der Schenkende keine Kenntnis haben konnte, wie sehr. Die Verfassung, in der Mischa sich am Vorabend seines runden Geburtstages präsentiert, ist, gelinde gesagt, verbesserungsbedürftig.

Die helle Wohnung, irgendwo in Deutschland, zeigt sich zur Feier des Tages mit einigen bunten Luftballons geschmückt, aber Mischa, der hier mit seiner Frau Christiane und ihrem gemeinsamen Sohn Lukas lebt, bliebe wohl lieber ewig 49, anstatt die Schwelle zum neuen Lebensjahrzehnt zu überschreiten. Den Rest hat ihm just sein Chef gegeben, der ihm, dem Verlagsmitarbeiter, nahelegte, in Altersteilzeit zu gehen. „Altersteilzeit – das ist die Palliativstation der Arbeitslosigkeit!“ findet Mischa einen gewitzten Vergleich und fragt rebellisch sich, seine Gattin und die Besucher im Pfalzbau: „Sehe ich etwa aus, als wäre mein Verfallsdatum schon abgelaufen?!“

Bekannt aus Funk und Fernsehen

Götz Otto und Katja Studt lauten die prominentesten Namen auf der Besetzungsliste, die wohl eine ganze Reihe von Besuchern in das gut gefüllte Theater gezogen haben. Götz Otto, mittlerweile 58 Jahre alt, spielt gerade noch glaubhaft, wenn auch mit grauem Haar, den gefrusteten Mischa, der schon mit seinen 50 Jahren hadert, Katja Studt, 52, sehenswert überzeugend seine geerdete Frau Christiane, eine Lehrerin, die noch voll im Berufsleben steht. Den beliebten, großgewachsenen und vielbeschäftigen Schauspieler und Sprecher kennt das Publikum zum Beispiel aus der Science-Fiction-Komödie „Iron Sky“, als König Sigismund in der Trilogie um „Die Wanderhure“, dem Ludwigshafener „Tatort: Das Verhör“ sowie etlichen prägnanten Einsätzen in großen internationalen Produktionen wie „James Bond 007 – Der Morgen stirbt nie“ oder „Asterix und Obelix: Im Auftrag Ihrer Majestät“. Katja Studt, bereits im Geschäft, seit sie 13 ist, unter anderem als leidenschaftliche Reiterin „Clara“ in der gleichnamigen ZDF-Weihnachtsserie, aus zahlreichen weiteren Fernsehfilmen und -serien, darunter nicht zuletzt als Karola König aus der ARD-Serie „Die Stein“, in der sie, wie nun auf der Bühne, eine Lehrerin gab.

Ein halbes Jahrhundert wird Mischa also erst alt und klinge schon wie 60, kommentiert Christiane die Äußerungen seiner anhaltenden Laune: „Und das ist nicht sehr sexy, wenn ich das sagen darf!“ Bilderbuchhaft zeigt er alle Folgeerscheinungen, die die „Alterspubertät“, wie die Midlife-Crisis in „Es ist nur eine Phase, Hase“ umschrieben ist, mit sich bringt. Eine neue Getreidemühle wie ungekannte Ernährungsprinzipien halten in ihrer Wohnung und Ehe Einzug, Lukas’ nur noch in den Semesterferien bewohntes Kinderzimmer wird zum vollumfänglichen Fitnessraum umgestaltet, und Götz Otto darf im hautengen, etwas übermotiviert übergestreiften Radsportlerdress belegen, dass seine alten Knochen auch noch für 50 oder jünger durchgehen könnten.

Der Wiedererkennungswert seines überspitzt dargestellten Verhaltens sorgt für Belustigung, während Sohn Lukas (Louis Held, Alex in „Bibi & Tina“) als Medizinstudent Begriffe wie „Andropause“, ergänzende wissenschaftliche Erläuterungen und wiederholt die nur halbwegs beruhigende Beteuerung einbringen kann, es handle sich um eine vorübergehende Phase, die in „schlanken“ sieben Jahren überstanden sein werde.

Heike und Herakles

Deutlicher als in der Verfilmung, die 2021 in die Kinos kam und sich sehr verzettelt, spiegelt sich die Entwicklung in der Ehe von Mischa und Christiane in jener ihrer Freunde und Überraschungsgäste Heike (Nicola Ransom, „Das Küstenrevier“) und Klaus (Thorsten Nindel, „Das Amt“). Hier ist es Heike, „Hase“ genannt, die in eine altersgemäße Phase eintritt und sich einen jüngeren Liebhaber nimmt, einen Griechen, der nicht in Erscheinung tritt, aber Klaus zufolge aussieht „wie Herakles“.

Schlicht die Midlife-Crisis ist die im Titel benannte „Phase“ und das dankbare Thema der Beziehungskomödie, die Ute Willing unterhaltsam und ohne nennenswerte Längen auf die Bühne gebracht hat. Dahinter stehen die Autoren Maxim Leo und Jochen Gutsch, der seinen neuen Katzenroman „Frankie – Unter Menschen“ am 15. April in der Mannheimer Thalia-Buchhandlung auf den Planken vorstellen wird.