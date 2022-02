Murmeltier-Tag:

Orakel stirbt vor Auftritt

Jährlich am 2. Februar grüßt das Murmeltier: Am „Groundhog Day“ blicken in Nordamerika die Menschen auf die Murmeltiere. Sie sollen voraussagen, ob und wann der Frühling beginnt. Der Nager wird zum ersten Mal im neuen Jahr aus seinem Bau geholt, sieht er seinen Schatten, scheint also die Sonne, soll der Winter noch sechs Wochen dauern. Seit dem Hollywood-Film „Und täglich grüßt das Murmeltier“ mit Billy Murray ist die Tradition auch dem Rest der Welt bekannt. In Milltown im US-Bundesstaat New Jersey fiel der „Groundhog Day“ in diesem Jahr aus. Grund: Das Murmeltier Mel ist wenige Tage zuvor gestorben. Was das für die Wetterprognose heißt, ist ungewiss. Die Stadt sucht jetzt ein neues Murmeltier für 2023.