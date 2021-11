Tierwelt:

Scheidungsgrund: Klimakrise

Eigentlich sind Ehen unter Albatrossen für die Ewigkeit gemacht. Wie Forscher berichten, liegt die „Scheidungsrate“ bei den Tieren zwischen einem und drei Prozent. Auch längere Trennungen sind für Albatrosse kein Problem, sie treffen sich jedes Jahr wieder am Brutplatz. Doch in Zeiten von ungewöhnlich hohen Wassertemperaturen zeigt sich ein auffälliges Muster: die Tiere suchen sich neue Partner. Im Fachmagazin „Proceedings of the Royal Society B“ erschien dazu eine Studie. Forscher haben in 15 Jahren 15.500 Paare beobachtet. Ihre Erklärung: Hohe Wassertemperaturen führen zu Nährstoffarmut und damit zu einem geringeren Vorkommen von Fischen, von denen sich die Tiere ernähren. Und noch einen Grund sehen die Forscher: Werden die Umweltbedingungen rauer, setzt das bei den Tieren Stresshormone frei. Die Schuld für den Stress übertragen sie auf den Partner und trennen sich.