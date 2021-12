Nebenmann :

Wer sitzt neben wem?

Schon in der Schule war der Sitznachbar wichtiger als der Lehrer, der vorne Matheformeln erklärte. Der Nebenmann und die Nebenfrau scheinen auch bei Abgeordneten des Bundestags von enormer Bedeutung zu sein. Sie haben diese Woche erbittert gestritten. Die Frage war: Welche Partei muss neben der AfD sitzen? Was in der Schule noch ganz einfach war – da gab es immerhin Ordner und Mäppchen, die man zwischen sich und den unbeliebten Sitzpartner stellen konnte – ist im Bundestag etwas schwieriger. Noch hat niemand die Absicht, eine Mauer zu errichten. Aber vielleicht gibt es ja bald eine Bundestagsdebatte über Grenzbebauung (oder Bepflanzung?) zwischen den Parteisitzplätzen.

Vordermann:

Immer dabei

Wer im Jahr 2021 eine Talkshow einschaltete, hatte gute Chancen, Karl Lauterbach in der ersten Reihe zu sehen. Niemand war im vergangenen Jahr so oft in einer Talkrunde zu Gast wie er, nämlich 29-mal. Künftig möchte Lauterbach nicht mehr ganz so oft dort Platz nehmen. Er hat jetzt einen richtigen Job.

Hintermann:

Wird noch gesucht

Der Gärtner schafft im Hintergrund, die Früchte seiner Arbeit erblühen zu gegebener Zeit. Wer schon immer mal davon geträumt hat, die Blumen bei Schloss Windsor zum Blühen zu bringen, hat jetzt die Gelegenheit dazu. Die Queen sucht nämlich einen neuen Gärtner. Das Gehalt ist nicht ganz so königlich: Es liegt bei 19.500 Pfund – etwa 23.000 Euro – im Jahr.