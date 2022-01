Am Ende der Welt:

Chapeau!

Corona ist doof, da sind wir uns alle einig. Das Virus muss aber doch ziemlich clever und gewitzt sein. Denn: Polarforscher aus Belgien haben das Virus in die Antarktis gebracht. Obwohl alle Forscher in Quarantäne waren und mehrere PCR-Tests absolviert haben, sind zwei Drittel der Personen auf der Prinzessin-Elisabeth-Polarstation infiziert. Wie? Das bleibt ein Rätsel. Und da sich weder Herr Drosten noch Herr Lauterbach dazu geäußert haben, müssen wir das so hinnehmen und sagen: Chapeau, Corona!

Der Welt entrückt:

Katze statt Kind

Ein ganz anderes Problem hat das Oberhaupt der katholischen Kirche: Papst Franziskus. Der unverheiratete und vermutlich kinderlose Mann kritisiert Paare, die keine Kinder haben und sich stattdessen Haustiere anschaffen. Hunde und Katzen würden den Platz der Kinder einnehmen. Aha! Hat Papst Franziskus schon mal davon gehört, dass eins von zehn Paaren ungewollt kinderlos bleibt? Vielleicht sollte der Papst bei seinen Leuten anfangen und katholischen Priestern Kinder erlauben. Halleluja!

Neu auf der Welt:

Baby in der Villa