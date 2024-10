Ousmane Sannoh kämpft um einen Platz in der ersten Elf des FK Pirmasens. Beim Oberliga-Tabellenführer will sich der junge, talentierte Angreifer für Profiklubs empfehlen. Dass er beim FKP gelandet ist, liegt an Trainer Daniel Paulus.

Er ist der späte Neuzugang des FK Pirmasens: