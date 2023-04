Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Der 1. FC Kaiserslautern bereitet sich bei nahezu perfekten Bedingungen auf die Rückrunde in der Zweiten Fußball-Bundesliga vor. In Belek residiert die Mannschaft im luxuriösen Kempinski-Hotel. Aber nicht alle Spieler mögen solche Vorbereitungen in der Fremde.

Das Golfkart mit der Nummer zehn am mondänen Eingang des Kempinski-Hotels ist bislang äußerst selten benutzt worden – zumindest von jenem Gast, dessen Name an der Frontscheibe