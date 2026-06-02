Fussball Verurteilter Ex-Spieler der FCK-U21 findet neuen Verein

Zwei Frauen starben in ihrem Auto.
Zwei Frauen starben in ihrem Auto.

Der frühere U21-Spieler des FCK, den das Landgericht Köln wegen eines Autorennens mit zwei unbeteiligten Toten zu fünf Jahren Jugendhaft verurteilt hat, geht in Revision.

Am Abend des 1. Dezember 2023 hatten, das sah das Landgericht als erwiesen an, die beiden Fußballer auf der A 555 bei Bonn ein illegales Rennen mit ihren hochmotorisierten Autos unternommen. Bei erlaubtem Tempo 120 sollen sie streckenweise mehr als 200 Kilometer pro Stunde gefahren sein, sollen, wie mehrere Zeugen bestätigten, sich gegenseitig immer wieder überholt haben, zum Teil auch über die Standspur, und dabei andere Verkehrsteilnehmer gefährdet haben.

In Höhe der Ausfahrt Wesseling sollen sie versucht haben, ein Auto mit einer 49- und 23-jährigen Frau rechts zu überholen. Dabei kollidierten zunächst ihre Fahrzeuge, anschließend prallte das eine Auto mit hoher Geschwindigkeit auf das Auto der Frauen. Dieses ging in Flammen auf, die beiden Frauen starben.

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Das Landgericht verurteilte die beiden Spieler zu fünf beziehungsweise viereinhalb Jahren Jugendstrafe. Dagegen haben die beiden nun Revision zum Oberlandesgericht eingelegt, wie das Gericht auf Anfrage mitteilte.

Einer der Fußballer war im vergangenen Sommer vom FCK II unter Vertrag genommen worden. Nach dem Urteil im April war er freigestellt worden. Nun wechselt er zu einem Verein in der Mittelrheinliga. Dort hatte er im vergangenen Frühjahr bereits ein halbes Jahr gekickt, nachdem ihn sein bisheriger Arbeitgeber nach dem Unfall freigestellt hatte.

An dieser Stelle finden Sie ein Video via Glomex.

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