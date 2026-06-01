Erst das Dementi, dann das Ausweichen, jetzt die Bestätigung: Superstar Serena Williams will kommende Woche auf die Tour zurückkehren - im Alter von 44 Jahren. Sie soll sogar in Berlin aufschlagen.

London (dpa) - Sport-Ikone Serena Williams hat rund vier Jahre nach ihrem Rücktritt ihr Comeback im Profi-Tennis angekündigt. Die 23-malige Grand-Slam-Siegerin aus den USA erhält für das WTA-Turnier in der kommenden Woche in London eine Wildcard und tritt im Doppel an, wie die Veranstalter mitteilten. «Die Königin kehrt zurück», hieß es unter einem entsprechenden Beitrag in den sozialen Medien.

«Der Queen’s Club fühlt sich wie der perfekte Ort an, um dieses nächste Kapitel zu beginnen. Auf Rasen habe ich einige der bedeutendsten Momente meiner Karriere erlebt, und ich freue mich darauf, wieder auf einer der ikonischsten Bühnen des Sports anzutreten», erklärte Williams.

«Eine der größten Athletinnen aller Zeiten»

Zeitgleich veröffentlichte die 44-Jährige ein Video, in dem sie auf einem Tennisplatz zu sehen ist und ihr Handy in die Hand nimmt, begleitet von dem Kommentar: «Ich schätze, ihr habt alle schon die Neuigkeiten gehört». In London soll Williams an der Seite der Kanadierin Victoria Mboko spielen.

«Serena ist eine der größten Athletinnen aller Zeiten, deren Vermächtnis weit über den Tennisplatz hinausreicht. Ihre Rückkehr ist Ausdruck ihrer Leidenschaft für den Wettbewerb, und ich kann es kaum erwarten, sie gegen eine neue Generation von Spitzenspielerinnen antreten zu sehen», sagte die WTA-Vorsitzende Valerie Camillo.

319 Wochen die Nummer 1

Nach dpa-Informationen plant Williams auch in der Folgewoche, in Berlin aufzuschlagen. Beide Turniere dienen als Vorbereitung auf den Rasen-Klassiker von Wimbledon Ende Juni. Es ist wahrscheinlich, dass die frühere Weltranglistenerste auch an der Church Road, wo sie siebenmal im Einzel triumphierte, aufschlägt.

«Serena hat das Spiel auf ein neues Niveau gehoben, und es ist großartig für den Sport, dass sie weiterhin Grenzen verschiebt und zurückkehrt», sagte Martina Navratilova, die zuvor älteste ehemalige WTA-Weltranglistenerste, die nach dem Karriereende ein Comeback wagte – im Alter von 43 Jahren und 10 Monaten.

Williams ist für viele die beste Tennisspielerin der Geschichte, auch wenn die Australierin Margaret Court einen Major-Titel mehr auf dem Konto hat. Williams hatte sich bei den US Open 2022 von der großen Tennis-Bühne verabschiedet, knapp ein Jahr später bekam sie ihr zweites Kind. 319 Wochen führte die 44-Jährige die Weltrangliste an und gewann insgesamt 73 Titel auf der WTA-Tour.

Erst dementiert, dann ausgewichen

Zunächst war vor Monaten bekanntgeworden, dass die US-Amerikanerin von der zuständigen International Tennis Integrity Agency (ITIA) in den internationalen Dopingkontrollpool aufgenommen wurde. Ein Comeback von Williams bei einem offiziellen Turnier ist erst nach sechs Monaten im Testpool möglich, dies war Medienberichten zufolge ab dem 22. Februar der Fall.

Die US-Amerikanerin hatte sich nach den ersten Comeback-Gerüchten schnell zu Wort gemeldet und ihnen eine Absage erteilt. «Oh mein Gott, Leute, ich komme NICHT zurück. Dieses Lauffeuer ist verrückt», schrieb sie auf der Plattform X. Später drückte sie sich in einer Fernsehshow aber um eine klare Aussage zu einem möglichen Comeback. «Das ist weder ein Ja noch ein Nein. Ich weiß es nicht, ich werde einfach abwarten, was passiert», sagte sie.

Ihre Schwester Venus ist sporadisch noch auf der Tennis-Tour aktiv. Bei den Australian Open im Januar war die 45-Jährige mit einer Wild Card angetreten, in der ersten Runde kam das Aus für die siebenmalige Grand-Slam-Turniergewinnerin.