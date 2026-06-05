Am Samstag wird die erste Runde im DFB-Pokal ausgelost. Dem FCK droht gleich zum Auftakt ein brisantes Duell.

Wenn Schiedsrichter Deniz Aytekin am Samstagabend im Deutschen Fußballmuseum in Dortmund die Paarungen in der ersten DFB-Pokalrunde auslost (ab 18 Uhr live in der ARD-Sportschau), ist für den 1. FC Kaiserslautern vieles möglich: Von der Reise auf den Dorfsportplatz bis hin zu heißen Derbys beim SV Waldhof Mannheim oder dem 1. FC Saarbrücken.

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Der FCK ist als einer der besten 32 deutschen Klubs im Lostopf „Profis“ platziert und trifft damit auf jeden Fall auf einen Vertreter des „Amateurtopfs“, in dem mit Eintracht Braunschweig und der SpVgg Greuther Fürth sowie den Aufsteigern VfL Osnabrück und Energie Cottbus aber auch vier Zweitligisten vertreten sind.

Das wären sportlich logischerweise die potenziell schwierigsten Aufgaben für die Mannschaft von Trainer Torsten Lieberknecht in der ersten Runde, die am Wochenende zwischen dem 21. und dem 24. August ausgetragen wird. Der Pokalfinalist von 2024 wird zum Auftakt in den Pokalwettbewerb auf jeden Fall auswärts antreten müssen. In der vergangenen DFB-Pokalsaison schied der FCK nach einer 1:6-Niederlage bei Hertha BSC im Achtelfinale aus.

Im Mai 2024 stand der FCK mit dem damaligen Kapitän Jean Zimmer (rechts) im Pokalfinale gegen Leverkusen. Foto: IMAGO/Matthias Koch

Welche Gegner sind diesmal möglich für die Lauterer? Die Spanne ist groß. Der VfB Krieschow (Sieger Landespokal Brandenburg), der SV Hemelingen (Sieger Landespokal Bremen) oder der SC St. Tönis (2. Platz Landespokal Niederrhein) klingen eher nach kleinem Fußball mit Bratwurst-Flair. Es könnte aber auch gleich richtig zur Sache gehen für den FCK. Etwa bei den Ruhrpott-Traditionsvereinen MSV Duisburg und RW Essen mit ihren großen Fanszenen, oder bei Hansa Rostock, dem Publikumsmagneten im Nordosten.

Oder wird womöglich die Neuauflage eines brisanten Derbys ausgelost? Beim Drittligisten und damaligen Bayern-Besieger 1. FC Saarbrücken gewannen die Pfälzer das Halbfinale im Mai 2024 mit 2:0, bei Regionalligist Eintracht Trier zog der FCK zuletzt im Jahr 2005 mit einem 3:0-Sieg in die zweite DFB-Pokalrunde ein. Und das letzte der ewig-reizvollen Duelle mit Erzrivale Waldhof Mannheim im DFB-Pokal ging im Jahr 2001 im Carl-Benz-Stadion über die Bühne, als der späte 3:2-Siegtreffer von Olaf Marschall den FCK in der 90. Minute den FCK ins Achtelfinale brachte.

Hier die möglichen Gegner des 1. FC Kaiserslautern in der ersten DFB-Pokalrunde im Überblick:

Eintracht Braunschweig, Greuther Fürth, VfL Osnabrück, Energie Cottbus (alle Zweite Liga), Fortuna Düsseldorf, Preußen Münster, RW Essen, MSV Duisburg, SV Waldhof Mannheim, Hansa Rostock, SC Verl, Viktoria Köln, SV Wehen Wiesbaden, 1. FC Saarbrücken, SC Verl (alle Dritte Liga), Würzburger Kickers, Sonnenhof Großaspach, VSG Altglienicke, Eintracht Trier, Erzgebirge Aue, TSV Schott Mainz, Hallescher FC, Bahlinger SC, SSV Jeddeloh 2, TSV 1860 München (alle Regionalliga), VfB Krieschow, SV Hemelingen, Hamburg Eimsbütteler Ballspiel Club , SC St. Tönis, Lüneburger SK Hansa, 1. FC Phönix Lübeck (alle Oberliga), Westfalia Rhynern oder SG Wattenscheid 09 (Meister Oberliga Westfalen).