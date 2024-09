Vor 23 Jahren glückte den Roten Teufeln eine für sie einmalige Startserie – inmitten einer Zeitenwende.

11. September. 9/11. Ein jeder, der an diesem Tag 2001 mindestens ein paar Jahre auf der Lebensuhr hatte, wird sich entsinnen, wo er war oder was er tat, als in New York die Zwillingstürme kollabierten