Nicht immer sind es Frauen, die bei der Jobsuche benachteiligt werden: In typischen Frauenberufen haben Männer Probleme. In Deutschland, den Niederlanden, Spanien und Großbritannien führen ihre Bewerbungen seltener zum Vorstellungsgespräch, in Norwegen und den Vereinigten Staaten dagegen nicht. Umgekehrt gilt das für Frauen, die sich auf typische Männerjobs bewerben, nicht. Das zeigt eine internationale Studie unter anderem des Berliner Wissenschaftszentrums für Sozialforschung. Analysiert wurden die Antworten von Arbeitgebern auf rund 4300 Schreiben fiktiver junger Interessenten. Die Wissenschaftler fanden in keinem Land und für keinen Beruf Hinweise auf eine systematische Benachteiligung von jungen Frauen – auch nicht in einem männerdominierten Job wie der Softwareentwicklung.