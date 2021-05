Wer erotische Romane liest und warum, hat das Max-Planck-Institut für empirische Ästhetik in einer Online-Studie mit 420 Teilnehmerinnen untersucht. Ergebnis: Meistens sind es heterosexuelle Frauen in fester Beziehung mit einem überdurchschnittlichen Bildungsniveau. Viele empfanden erotische Romane, zumindest zu einem gewissen Grad, als emanzipiert, feministisch und fortschrittlich. Der Großteil gab an, die Erzählungen zur Ablenkung zu lesen. Als Orientierung im eigenen Leben spielten die Texte kaum eine Rolle. Die meisten Teilnehmerinnen waren zwischen 20 und 40 Jahre alt.