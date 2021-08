Lässt sich der Schienenverkehr mit Algorithmen verlässlicher gestalten? Das untersuchen Wissenschaftler auf einer Modelleisenbahn-Anlage in Aachen.

Fleischmann oder Märklin? Für die alte Glaubensfrage aus westdeutschen Hobbykellern haben die beiden Herren nur ein müdes Lächeln übrig. „Weder noch“, antwortet Jürgen Jacobs geduldig. Schienen und Züge stammen vom österreichischen Hersteller Roco.

So mancher eingefleischte Modelleisenbahn-Fan mag darüber die Nase rümpfen. Die Anlage aber würde ihm die Augen leuchten lassen. Die Miniaturzüge hier sind im ganz großen Stil im Auftrag der Forschung unterwegs, auf der „Elva“, der Eisenbahntechnischen Lehr- und Versuchsanlage.

Eingerichtet haben sich Laborchef Jacobs und seine Kollegen auf über 200 Quadratmetern im Verkehrswissenschaftlichen Institut an der Rheinisch-Westfälischen Technischen Hochschule in Aachen. Auf vier Ebenen schlängeln sich hier 1200 Meter Schienen durch den Raum, ebene Strecken, Kurven, Steigungen, Abstellgleise und Weichen.

Maßstab 1:87, keine Romatik

Auf den Schienen fahren verschiedene Fern-, Regional- und Güterzüge im Maßstab 1:87. Modellhäuser, Kunstrasen oder Berglandschaften in Miniatur sucht man allerdings vergebens. Modelleisenbahnromantik hat hier keinen Platz, es dominieren Alu-Profile und schwarze Kunststoffplatten. Schließlich geht es um Präzision und Erkenntnis. Und zwar zu einem der dringlichsten Probleme der Deutschen Bahn: die Pünktlichkeit.

Pünktlich gelten Züge bei der Bahn bis zu einer Verspätung von sechs Minuten. 2018 erreichten nur etwa Dreiviertel der ICE, Intercitys und Eurocitys auf deutschen Schienen so ihr Ziel. „Die Verspätungen im Güterverkehr sind sogar noch um ein Vielfaches höher“, erzählt Institutsleiter Nils Nießen. Die wenig schmeichelhafte Bilanz bescherte dem Unternehmen jede Menge Hohn und Spott. Das Satire-Magazin „Der Postillon“ etwa titelte: „Gerichtsurteil: Deutsche Bahn muss für Winterfahrplan Glücksspiel-Lizenz beantragen“.

Zwar sind die Fahrpläne der Bahn im Prinzip fahrbar, was nicht in allen Ländern selbstverständlich ist, doch es hakt an der Umsetzung. Die Gründe dafür sind zu wenig Personal, Investitionsrückstau, steigende Nutzerzahlen – eine eigentlich gute Nachricht – , versäumte Instandsetzungen, verschleppte Wartung, kaputte Züge und veraltete Technik, extrem lange Innovationszyklen.

Wenn die Schulklasse trödelt

Waggons oder Stellwerke etwa benutzt man über viele Jahrzehnte. Das führt dazu, dass zum Beispiel die Kupplungen der Waggons im Güterverkehr immer noch per Hand bedient werden. „Obwohl es seit Jahrzehnten automatische Kupplungen gibt“, wie Nießen erklärt.

Doch eigentlich ist Nils Nießen der Mann für die gute Nachricht. Es gibt nämlich Abhilfe durch Computerprogramme, die unter anderem sein Institut entwickelt. Verhindern kann zwar auch die Software eine sogenannte Urverspätung nicht, also wenn ein Triebwagen ausfällt, ein Baum auf der Strecke liegt oder eine Schulklasse beim Einsteigen in den Zug die Abfahrt verzögert.

Aber die Algorithmen können Folgeverspätungen verringern. Das erledigen Disponenten in den sieben Betriebszentralen der Bahn. Sie entscheiden im Falle einer Urverspätung, was auf dieser Strecke zu tun ist: Welche Trasse wird für welchen Zug freigegeben? Gibt es Ausweichmöglichkeiten? Wo sollen welche Anschlusszüge auf verspätete Reisende warten?

Ein bisschen wie Schach

Alles hängt sehr komplex mit allem anderen zusammen und kann Folgen im gesamten Streckennetz haben – eine verspätete Abfahrt in Berlin etwa Verzögerungen bis ins Ruhrgebiet. Morgens bei viel Verkehr muss man andere Weichen stellen als in der Nacht. „Der Mensch kann bei so großen Ereignissen überfordert sein, er entscheidet erfahrungsbasiert und versucht das Problem vor allem lokal zu lösen“, erklärt Verkehrsforscher Nießen. „Algorithmen treffen die besseren Entscheidungen, weil der Computer in kurzer Zeit alle Möglichkeiten in Betrachtung zieht, die das Streckennetz bietet.“ Das Ganze ist ein bisschen wie Schach.

Dabei soll der Rechner den Menschen keineswegs ersetzen, sondern ihm Vorschläge unterbreiten. Dazu sind die Programme bereits in der Lage. Wie aber müssen diese Vorschläge aussehen, damit der Mensch sie schnell versteht und nachvollziehen kann? Das ist eine der Fragen. „Die Bahn will das verständlicherweise nicht auf ihrem Streckennetz ausprobieren“, sag Nießen.

Deshalb hat man die Miniaturanlage im Erdgeschoss der RWTH Aachen erneuert. 2015 fiel der Startschuss, etwa drei Jahre dauerte der Umbau und kostete rund 750.000 Euro.

Unverwüstlich: 700 mechanische Stellwerke

Die alte Anlage entstand bereits in den 1960er Jahren und diente ausschließlich zum Testen von Signaltechnik und Sicherungsketten. An großen mechanischen Stellwerken, die an Fitnessgeräte zum Krafttraining erinnern, können Studenten oder Bahnmitarbeiter Abfolgen lernen und üben.

Das haben auch Ingenieure der luxemburgischen Bahn schon genutzt. Neben drei mechanischen Stellwerken finden sich in der Anlage ein elektromechanisches Stellwerk und ein Relaisstellwerk. Die – ab Ende der 1950er Jahre im Einsatz – wurden noch von Hand verdrahtet. Ab 1989 entwickelte man dann elektronische Stellwerke.

Die Versuchsanlage ist aber kein Museum. „Es gibt noch 700 mechanische Stellwerke draußen, von denen einige über 100 Jahre alt sind“, erklärt Laborleiter Jacobs und legt mit einem lauten Klacken einen der Hebel um. „Diese Stellwerke sind nicht unbedingt schlecht, lassen aber verhältnismäßig wenige Zugfahrten zu.“

1200 Meter reine Simulation

Neben den Stellwerken gibt es im Labor auch Signale aus allen Epochen der Eisenbahngeschichte, außerdem Modelle von Achsenzählern oder zur Containerlogistik.

Inzwischen ermöglichen die 1200 Meter der neuen Modellstrecke die Simulation von über 100 Kilometern mit den unterschiedlichsten Streckentypen. Auf der Gleisanlage sind Magnetzellen installiert, die jeden einzelnen Zug präzise erfassen, von denen bis zu 15 gleichzeitig fahren und gemessen werden können.

„Wir betreiben nun die modernste Versuchsanlage in Deutschland“, meint Nils Nießen. Seit 2018 bringen die Aachener Forscher auf ihrer Teststrecke echte Fahrpläne mit einer Urverspätung aus dem Takt, um herauszufinden, welche Domino-Effekte das auslöst. Die gesammelten Daten fließen in einen Algorithmus ein, der den Disponenten der Bahn künftig ihre Arbeit erleichtern soll, erklärt Albrecht Morast vom Forschungsbereich Eisenbahnsicherungstechnik.

Wer entscheidet besser: Mensch oder Maschine?

Morast: „Bei den Lösungsvorschlägen spielen wir verschiedene Szenarien und Prioritäten durch: Soll die gesamte Verspätung möglichst gering ausfallen? Sollen bestimmte Züge Vorrang vor anderen erhalten? Sollen Ausweichrouten gefahren werden?“ Außerdem vergleichen die Wissenschaftler, wie der Mensch entscheidet und wie die Maschine die Sache angeht.

Die Entwicklung der Software ist noch nicht abgeschlossen, derzeit, betont Morast, „feilen wir noch an den Ergebnissen“. Ist sie fertig, sind die Forscher zuversichtlich, dass nicht nur die Deutsche Bahn, sondern auch ausländische Unternehmen Interesse haben werden.

Und das nicht nur wegen Problemen in Sachen Pünktlichkeit, sagt Institutsleiter Nießen. „Die Schweizer Bahn zum Beispiel geht davon aus, in 20 Jahren den vollautomatischen Betrieb zu fahren. Und dafür brauchen sie Algorithmen.“