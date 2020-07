Da hört und liest man ständig, dass Bus und Bahn die Zukunft gehört, weil besser für die Umwelt und so. Und dann wächst eine Branche, die man schon für überholt hielt, weil sie eine teurere Alternative ist und nicht gerade als klimafreundlich gilt: das Taxigewerbe. Um 27,1 Prozent ist die Anzahl der Unternehmen in Rheinland-Pfalz von 2008 auf 2018 gestiegen, konkret von 591 auf 751. Damit einher geht eine Zunahme der Beschäftigten von 3380 auf 6010. Was alles nichts wert wäre, wären nicht auch die Umsätze entsprechend. Lagen diese 2008 bei gut 86 Millionen Euro, waren es 2018 schon 152 Millionen. Hoffnungen auf ähnliche Zahlen im laufenden Jahr dürften sich wegen der Corona-Krise wohl in Feinstaub auflösen.