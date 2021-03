In Rheinland-Pfalz gibt es 146 Marktführer, die im Verborgenen erfolgreich wirtschaften.

Neun Prozent aller deutschen Hidden Champions haben laut einer Studie der Uni Trier ihren Firmensitz in Rheinland-Pfalz. Diese Unternehmen sind in ihren Branchen Marktführer, manche sogar weltweit. Obwohl sie weniger als ein Prozent aller rheinland-pfälzischen Unternehmen ausmachen, beschäftigen sie knapp elf Prozent der Arbeitnehmer im rheinland-pfälzischen Mittelstand. Zu den Umsatzerlösen des Mittelstands tragen die heimlichen Marktführer knapp 20 Milliarden Euro pro Jahr bei. In der regionalen Standortverteilung ist nach Angaben der Studienmacher ein Nord-Süd-Gefälle erkennbar. In den fünf nördlichsten Landkreisen sind 28 Prozent aller Hidden Champions angesiedelt, in den fünf südlichsten Kreisen nur knapp sieben Prozent.